Путин: почему в ВАДА всё в закрытом режиме делается? Это что, оборонная сфера?

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что в РФ никогда не было государственной системы поддержки допинга, и выразил уверенность в том, что ВАДА не должно работать в закрытом режиме.
«В России никогда не создавалось никакой государственной системы допинга и поддержки допинга. Это просто невозможно. Мы будем делать всё, чтобы этого никогда не было. У нас, как и в любой другой стране, проблемы с допингом есть. Мы должны это признать и делать всё, чтобы не допустить этого. В этой связи нужно тесно сотрудничать и с МОК, и с ВАДА, и с другими международными организациями. И мы будем это делать.
Международная спортивная общественность должна знать, кого проверяют, когда, какими средствами, какие получены результаты и какие приняты меры, чтобы наказать виновных. Это что, оборонная сфера? Нет. А почему это в закрытом режиме делается? Непонятно. Это должно быть открыто», – сказал Путин.