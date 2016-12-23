Каспер: будем работать с ФЛГР по восстановлению лыжного сообщества РФ

Глава Международной федерации лыжных видов спорта и член исполкома Международного олимпийского комитетапрокомментировал временное отстранение шести российских лыжников от участия в соревнованиях из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Кроме того, ФЛГР отказалась от проведения финала Кубка мира 2017 года в Тюмени.«Результаты доклада Макларена нанесли серьёзный ущерб целостности спорта. Мы настроены принять необходимые меры, чтобы наказать нарушителей. Мы будем работать вместе с Федерацией лыжных гонок России по восстановлению российского сообщества лыжных гонок. Мы искренне рассчитываем на их преданность чистому спорту», — цитирует Каспера официальный сайт FIS.