Медведева лидирует после короткой программы на ЧР в Челябинске

Чемпионка мира и Европы 2016 года, победительница финала Гран-при 2015 и 2016 годов российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу на чемпионате России в Челябинске. Второе место занимает Мария Сотскова. На третьей позиции располагается Алина Загитова.
Фигурное катание. Чемпионат России. Челябинск
Женщины. После короткой программы
1. Евгения Медведева – 80,08.
2. Мария Сотскова – 74,39.
3. Алина Загитова – 74,26.
4. Анна Погорилая – 73,45.
5. Елена Радионова – 70,19.
6. Елизавета Туктамышева – 69,17.