Крюков: отстранение лыжников РФ — это сильный удар, но я был к этому готов

Олимпийский чемпион 2010 года, серебряный призёр Игр-2014 лыжникпрокомментировал информацию об отстранении от соревнований шести российских лыжников из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.«Это сильный удар по нашему спорту. Ещё летом, когда я смотрел Олимпийские игры, видел, как душат наших спортсменов. Уже тогда знал, что рано или поздно это затронет и нас. Честно говоря, я был к этому готов. Но я считаю, что нельзя мешать спорт и политику. Получается, что таким образом пытаются влиять на всю нашу страну», — сказал Крюков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.