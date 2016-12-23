Путин: Карякин очень достойно представлял Россию, он боец

Президент Россииво время ежегодной пресс-конференции прокомментировал поражениеот норвежцав матче за звание чемпиона мира по шахматам в Нью-Йорке. Карлсен защитил титул, победив на тай-брейке.«Безусловно, мы можем гордиться своей шахматной школой. Мы хорошо знаем выдающихся шахматистов России: Алёхина и так далее, современных наших выдающихся шахматистов. Мы гордимся нашими шахматистами и нашей шахматной школой.В Сочи был открыт специальный шахматный центр для одаренных детей. Но, конечно, этого недостаточно. Нужно, чтобы шахматы развивались по всей стране.Карякин достойно очень представлял Россию, нашу шахматную школу. Он боец. И я уверен, его победа ещё впереди», — цитирует Путина «РИА Новости».