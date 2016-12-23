Путин: Карякин очень достойно представлял Россию, он боец

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции прокомментировал поражение Сергея Карякина от норвежца Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира по шахматам в Нью-Йорке. Карлсен защитил титул, победив на тай-брейке.
«Безусловно, мы можем гордиться своей шахматной школой. Мы хорошо знаем выдающихся шахматистов России: Алёхина и так далее, современных наших выдающихся шахматистов. Мы гордимся нашими шахматистами и нашей шахматной школой.
В Сочи был открыт специальный шахматный центр для одаренных детей. Но, конечно, этого недостаточно. Нужно, чтобы шахматы развивались по всей стране.
Карякин достойно очень представлял Россию, нашу шахматную школу. Он боец. И я уверен, его победа ещё впереди», — цитирует Путина «РИА Новости».