ФЛГР: фамилии отстранённых лыжников в данной ситуации оглашаться не будут

Федерация лыжных гонок России выступила с заявлением по поводу решения Международной федерации лыжных гонок по временному отстранению шести российских лыжников от соревнований под эгидой FIS, а также по своему отказу от проведения финала Кубка мира в Тюмени.
«Расследование касается механических повреждений пробирок, упомянутых во второй части доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Спортсмены оповещены о том, что отстранение от соревнований под эгидой FIS вступает в силу с 22 декабря 2016 года. Фамилии отстранённых спортсменов в данной ситуации оглашаться не будут, убедительная просьба отнестись к этому с пониманием.
Разбирательство в данной ситуации ведётся Международным олимпийским комитетом совместно с FIS и с Федерацией лыжных гонок России, полностью открытой к продуктивному сотрудничеству. Федерация лыжных гонок России в очередной раз подчёркивает своё непримиримое отношение к допингу, борется за чистоту спорта и рассчитывает на объективность проводимого расследования. В связи со сложившейся непростой ситуацией Федерация лыжных гонок России приняла собственноручное решение отказаться от проведения финала Кубка мира в Тюмени, возвращённого FIS.
Федерация лыжных гонок России, учитывая сложность ситуации, на время расследования ограничивается данным заявлением и убедительно просит не беспокоить спортсменов сборной России», — говорится в пресс-релизе.