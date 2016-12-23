Хет-трик Саносяна помог МФК «Спартак» одолеть «Политех» в матче Высшей лиги

Московский «Спартак» в матче 13-го тура чемпионата России по мини-футболу в Высшей лиге обыграл «Политех» со счётом 5:4. Хет-триком в составе красно-белых отметился. Для столичной команды эта победа стала 10-й в 11 матчах. Коллектив из Санкт-Петербурга потерпел четвёртое поражение в 12 встречах.: Саносян, 6 (0:1); Осиновский, 9 (1:1); Дяк, 13 (2:1); Волошин, 23 (2:2); Ананьев, 24 (3:2); Саносян, 25 (3:3); Курушин, 34 (4:3); Саносян, 37 (4:4); Нишнианидзе, 39 (4:5).«Спартак» поднялся на первое место в турнирной таблице, «Политех» — третий.