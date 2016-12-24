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Столбова и Климов — трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию

24 декабря 2016, суббота. 15:34. Другие
Олимпийские чемпионы Ксения Столбова и Фёдор Климов победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Челябинске. Ксения и Фёдор стали трёхкратными чемпионами страны. Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а замкнули тройку призёров Наталья Забияко и Александр Энберт.

Фигурное катание. Чемпионат России. Челябинск
Спортивные пары. Итоговая классификация

1. Ксения Столбова/Фёдор Климов (Москва) – 220,12.
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва) – 219,19.
3. Наталья Забияко/Александр Энберт (Сочи) – 201,91.
4. Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Москва) – 198,79.
5. Юко Кавагути/Александр Смирнов (Санкт-Петербург/Тверь) – 191,42.
6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) – 179,01.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Алексей Рогонов Владимир Морозов — фигурное катание Евгения Тарасова Кристина Астахова Ксения Столбова Наталья Забияко Фёдор Климов
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