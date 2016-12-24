Скончался двукратный победитель Олимпиады-1980 Мирутс Ифтер

В Торонто в возрасте 72 лет ушёл из жизни двукратный победитель Олимпийских игр 1980 года в Москве эфиопский легкоатлет. На Олимпиаде в российской столице он завоевал золотые медали в беге на 5000 м и 10000 м. Также спортсмен является бронзовым призёром Олимпиады-1972. В 2000 году Ифтер эмигрировал в Канаду.«Он был для меня всем. Благодаря ему я стал заниматься лёгкой атлетикой и достиг всего. Я всегда равнялся на него», — прокомментировал известие о смерти Ифтера легендарный эфиопский бегун