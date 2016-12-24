Панжинский и Матвеева выиграли спринтерские гонки на «Красногорской лыжне»

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Александр Панжинский победил в классическом спринте на всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня». Второе место занял Ермил Вокуев, а замкнул тройку призёров олимпийский чемпион Никита Крюков. Среди женщин первенствовала Наталья Матвеева.
Лыжные гонки. Всероссийские соревнования «Красногорская лыжня». Московская область
Мужчины. Индивидуальный спринт. Классический стиль
1. Александр Панжинский (Москва).
2. Ермил Вокуев (Коми).
3. Никита Крюков (Москва).
Женщины. Индивидуальный спринт. Классический стиль
1. Наталья Матвеева (Москва).
2. Полина Ковалёва (Москва).
3. Наталья Непряева (Московская область).