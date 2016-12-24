Панкина: Всероссийская федерация плавания прыгает из крайности в крайность

Всероссийская федерация плавания рекомендует на пост главного тренера сборной России по плаванию на открытой воде. Эту информацию прокомментировала многократный призёр чемпионатов мира и Европы на открытой воде«Знаю Сергея Николаевича почти 20 лет, с тех времён, когда он ещё работал в городе Кропоткин. Мне кажется, проблема не в его кандидатуре, а в том, чего федерация плавания хочет от кандидатуры на данном посту. По-моему, это выглядит так, что федерация прыгает из крайности в крайность. Лучше бы задались вопросом, почему возникла проблема по поиску человека на эту должность. И не думаю, что ответ „должность главного тренера на открытой воде считается расстрельной из-за большого провала в последние 4-5 лет“ будет правильным.Люди, кто достоин этой должности и являются абсолютно правильными кандидатурами, просто не хотят работать в федерации плавания или с федерацией плавания. Вы же читали комментарий Дениса Панкратова, сказавшего, что он звонил всем бывшим великим пловцам с открытой воды и все отказались? А сейчас нашли Буркова, чтобы через год сказать, что он провалился. И это так и будет», — сказала Панкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Занфировым.