Карякин: каких-то завышенных ожиданий от ЧМ по рапиду и блицу не испытываю

Российский гроссмейстер, уступивший в матче за мировую шахматную корону норвежцу, прокомментировал свои шансы на попадание в призовую тройку на чемпионате мира по быстрым шахматам и молниеносной игре, который пройдёт в Дохе 26-30 декабря.«Хочу, чтобы меня поняли правильно: на протяжении более 20 дней после прилёта у меня было полное безумие. Это связано с тем, что каждый день проходили съёмки, интервью, пресс-конференции, выступления, прямые эфиры. Был настолько насыщенный график, что о шахматах речь уже не шла. Но, с другой стороны, я мог сказать, что я немного отдохнул от шахмат и надеюсь, что благодаря свежести мне удастся что-то показать в Катаре. Понимаю, что не готовился к этому турниру, и каких-то завышенных ожиданий не испытываю. Хорошим результатом будет одно попадание в тройку.Если в два призовых места, то это будет уже очень серьёзным успехом. А если удастся победить, то это просто супер. Но это не фантастика, потому что шанс есть всегда. И четыре года назад мне удалось стать чемпионом мира по быстрым шахматам.Считаю, что многие гроссмейстеры хорошо играют в быстрые шахматы. Например, Левон Аронян, Вишванатан Ананд, Александр Грищук. Абсолютно не очевидно, что оба турнира выиграет Магнус Карлсен. Но ясно, что завяжется очень серьёзная борьба за титулы», — приводит слова Карякина «Р-Спорт».