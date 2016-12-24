Медведева: я же умею прыгать каскад из трёх тройных, почему мне это не сделать?

Российская фигуристка, победившая на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске в женском одиночном катании, в конце произвольной программы добавила к каскаду из двух тройных прыжков тройной тулуп, впервые на соревнованиях исполнив каскад из трёх прыжков в три оборота. На тот момент спортсменка уже понимала, что «лишний» прыжок не будет засчитан, однако решила удивить всех, включая тренеров. Своё решение прокомментировала сама Медведева.«Немножечко поменялись правила. Теперь допускают выполнение больше двух тройных тулупов. Раньше, если ты делаешь ещё один тройной тулуп, к какому-то прыжку добавляешь, то прыжок вообще не засчитывается, нулевая стоимость. А сейчас просто стоимость этого ещё одного тулупа уходит, то есть каскад не уходит под полный ноль. И теперь есть возможность показывать себя. Я же умею, почему мне это не сделать?» — сказала Медведева в программе «Все на матч».