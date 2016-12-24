«Новая генерация» на выезде одолела «Ухту» в ЧР по мини-футболу

В первом матче 11-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги «Новая генерация» на выезде взяла верх над «Ухтой» со счётом 3:1.
Для хозяев площадки, которые замыкают турнирную таблицу соревнований, поражение стало 14-м в 15 проведённых матчах. «Новая генерация» одержала вторую победу в текущем национальном первенстве.
Чемпионат России по мини-футболу. Суперлига. 11-й тур. Первый матч
«Ухта» — «Новая генерация» (Сыктывкар) – 1:3 (0:1).
Голы: Филимонов, 29 – Коданев, 15, Рудых, 45, Соколов, 49.