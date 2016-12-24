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Парамыгина: сейчас я не могу выразить солидарность с российским биатлоном

24 декабря 2016, суббота. 20:19. Другие
Бывшая белорусская биатлонистка Светлана Парамыгина прокомментировала ситуацию со второй частью доклада Ричарда Макларена и допинговым скандалом в российской сборной.

«В документах нет ни одной фамилии. Возможно, позже какие-то фамилии появятся, тогда можно будет говорить более предметно. Пока же ничего не остаётся, как следить за ситуацией.

Безусловно, я всегда выражаю солидарность с российским биатлоном. Но, наверное, это как раз не тот случай. Как бы там ни было, страдает наш любимый вид спорта. Это приводит к потере спонсоров, внушает скептицизм болельщикам. Да что говорить, и спортсменам тоже. Потому что все мы, когда выходим на дистанцию, надеемся, что будем в равных условиях. Оказывается, не совсем. В биатлоне и так хватает сюрпризов: одному ветер под руку дует, другому — нет, под одним трасса разбита, второй идёт по ровному. И без того достаточно испытаний.

Если вопрос личной или коллективной ответственности отчасти остаётся открытым, то перенос соревнований в качестве наказания России почти гарантирован. А это значит, что уже в ближайшее время придётся искать альтернативу Тюмени и Острову», — цитирует Парамыгину «Радыё Свабода».
Источник: Радыё Свабода Сообщить об ошибке
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