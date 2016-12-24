Тронхейм готов провести финал КМ по лыжным гонкам, которого лишилась Тюмень

Финал Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Тюмени с 16 по 19 марта, но был отменён в связи с допинговыми скандалами, может состояться в Тронхейме (Норвегия).«Пока никакого решения принято не было. Нас заранее спрашивали, хотим ли бы быть на подстраховке, если финал не состоится в России, но не более того.Я уверен, что мы можем достойно провести эти соревнования. В Норвегии на Кубок мира может также претендовать Гранесен, но там пройдут другие международные старты, и трасса будет занята вплоть до 16 марта.Решение должна принять, в первую очередь, Федерация лыжных видов спорта Норвегии. Если она захочет принять финал Кубка мира, то должна будет также решить, где он пройдёт, является ли Тронхейм самым подходящим местом. Отмечу, что мы готовы принять финал», — сказал член муниципального совета