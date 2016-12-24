Вудс сыграл раунд в гольф с Трампом на его поле в Палм-Бич
24 декабря 2016, суббота. 22:14.
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Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс
, 14-кратный победитель «мэйджоров», который в 2013 году играл в гольф с нынешним президентом США Бараком Обамой
, провёл полноценный раунд, состоящий из 18 лунок, с будущим американским президентом Дональдом Трампом
, официально вступающим в должность 20 января 2017 года. Игра прошла во Флориде, на одном из полей, принадлежащих самому Трампу, в Палм-Бич. Об этом сообщает CNN.