Авербух: Медведева сделала колоссальный скачок — от чемпионки мира до звезды

Серебряный призер Олимпийских игр — 2002, хореограф-постановщикпрокомментировал выступление одиночницы, уверенно выигравшей чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске.«От души поздравляю Женю, она сделала колоссальный скачок в этом сезоне — от чемпионки мира, которая всех покорила своей техникой в прошлом сезоне, до звезды фигурного катания. Свидетельство тому — зал, который стоя ей аплодировал, а в России поднять зал куда сложнее, чем в любой другой стране мира, такое случается только при исключительном выступлении. Таковым оно у Жени и было.Видно, как Женя прибавляет от старта к старту, может, это и незаметно для неспециалистов, но для меня, как для её постановщика, это хорошо видно — сегодня её выступление было лучшим в сезоне, она блестяще передала эмоции», — приводит слова Авербуха ТАСС.