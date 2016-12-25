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Малышко выиграл спринт на «Ижевской винтовке», Слепов — второй

25 декабря 2016, воскресенье. 11:20. Другие
Петербуржец Дмитрий Малышко победил в спринте на третьем этапе Кубка России по биатлону в Ижевске. Второе место занял Алексей Слепов, выступающий за Санкт-Петербург и Владимирскую область, а замкнул тройку лидеров Пётр Пащенко из Ханты-Мансийского автономного округа.

Биатлон. Кубок России. Третий этап. «Ижевская винтовка». Ижевск
Мужчины. Спринт. 10 км

1. Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург) — 28.15,3 (1).
2. Алексей Слепов (Санкт-Петербург/Владимирская область) +15,2 (2).
3. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) +27,0 (1).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Алексей Слепов Дмитрий Малышко
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