Малышко выиграл спринт на «Ижевской винтовке», Слепов — второй

Петербуржец Дмитрий Малышко победил в спринте на третьем этапе Кубка России по биатлону в Ижевске. Второе место занял Алексей Слепов, выступающий за Санкт-Петербург и Владимирскую область, а замкнул тройку лидеров Пётр Пащенко из Ханты-Мансийского автономного округа.
Биатлон. Кубок России. Третий этап. «Ижевская винтовка». Ижевск
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург) — 28.15,3 (1).
2. Алексей Слепов (Санкт-Петербург/Владимирская область) +15,2 (2).
3. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) +27,0 (1).