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Ковтун: я люблю атлетический стиль фигурного катания, как у Патрика Чана

25 декабря 2016, воскресенье. 19:18. Другие
Бронзовый призёр чемпионата России Максим Ковтун рассказал, какие факторы влияют на уровень его выступлений.

«Многое зависит от настроя. Вот ты готов, а потом через секунду можешь вообще перестать понимать, что происходит. А потом снова готов. Нужно этот хрупкий момент научиться ловить. Я умею это делать, но у меня было слишком большое желание показать, на что я способен. Нужно было себя усмирить, поменьше думать о давлении судей и о том, чтобы доказать себе и тренеру, что я могу. Не надо мудрить — нужно делать свою работу, кататься для зрителей.

За кого из современных фигуристов я болею? Мне нравится Хавьер Фернандес, всегда болел за него. Люблю атлетический стиль катания, например как у Патрика Чана. Я считаю, что мужское одиночное катание красиво, если смотрится мощно», — сказал Ковтун в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Максим Ковтун
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25 декабря 2016, воскресенье
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