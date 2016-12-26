Гуляев: будем проводить все старты в Нидерландах, и участвовать будут голландцы

Председатель Москомспорта, олимпийский чемпион 1988 года по конькобежному спортупрокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) по итогам доклада Макларена перенести из Челябинска финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту, намеченный на март 2017 года.«Это даже комментировать не хочется. В моём понимании это абсолютно надуманные решения. Непонятно, с чем они связаны и чем аргументированы. Давайте тогда проводить все соревнования в Нидерландах, где участвовать будут только голландские конькобежцы. Полный бред, особенно на фоне того, что наших конькобежцев там упомянуты единицы. То есть о массовом характере нарушений, даже если они и были, говорить не приходится. И точно речь не может идти об организованной работе по применению допинга со стороны руководства конькобежного спорта. И после этого у Челябинска отбирают этап Кубка мира… Иначе как бредом я это назвать не могу!» — приводят слова Гуляева «Известия».