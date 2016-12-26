Лисин: за пару месяцев до ОИ-2018 нам сообщат о недопуске спортсменов в Пхенчхан

Чемпион России 2012 года на дистанции 10 000 м, отбывший двухлетнюю дисквалификацию из-за генного допинга, прокомментировал, почему оказался одним из немногих, чья фамилия открыто упоминается в докладе Макларена.«Моя фамилия открыта, потому что найденное количество вещества было настолько сомнительным, что Родченков ничего не смог доказать. Поэтому мне нечего стесняться. Я оказался едва ли не единственным русским спортсменом, который выиграл от своего упоминания в докладе Макларена. Его вторая часть даёт косвенные доказательства манипуляций пробами в обратную сторону — в сторону не «очистки», а «загрязнения», то есть чтобы исказить информацию в пользу версии о применении тем или иным спортсменом допинга.Расследования допинговых историй занимают время, и может получиться, что это затянется, учитывая доказательства, собранные Маклареном. Где-то они прямые и убедительные, где-то — косвенные, но в большом объёме. Где-то всего лишь намёки. Может выйти, что расследование будет вестись целый год, а потом, в декабре 2017 года, за пару месяцев до Олимпиады, нам сообщат о недопуске спортсменов в Пхенчхан. А перед этим накатят вал чёрного пиара, сольют ещё какой-нибудь инсайд», — приводят слова Лисина «Известия».