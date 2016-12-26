Названы российские лыжницы, попросившие ужесточить наказание за приём допинга

Коллективное письмо ста четырёх лыжников и лыжниц в МОК и Международную лыжную федерацию (FIS) с просьбой ужесточить меры против принимающих допинг спортсменов с российской стороны подписали, сообщает «Спорт-экспресс». Все, кроме Коростелёвой, входят в сборную России, тренируются в группе Данила Акимова и принимали участие в недавнем этапе Кубка мира в Ля-Клуза. 35-летняя Коростелева не выступала на этапах Кубка мира с января 2015 года.Также письмо подписали такие звёзды, как. 18 из 104 спортсменов представляют Швецию, по 15 – Канаду и Германию, 13 – США, по 10 – Финляндию и Италию, 9 – Францию, 7 – Норвегию, 3 – Швейцарию.Полный текст обращения выглядит следующим образом.«Уважаемый президент, президент, члены исполнительного комитета МОК, члены Совета FIS! Мы считаем, что обращение с данными о системной поддержке допинга на государственном уровне, о которой говорится в докладе, а также о других нарушениях антидопинговых правил вокруг Олимпийских игр в Рио, является подозрительно мягким. Это нанесло серьёзный урон самому понятию „олимпийский спортсмен“. На наш взгляд, подобная мягкость не подобает такой организации, как МОК, которая должна бороться за чистоту спорта.Мы также озабочены некоторыми заявлениями руководства FIS, касающимися допинга в нашем спорте. Мы хотели бы просить об открытой встрече с президентом Каспером во время чемпионата мира по лыжным гонкам в Лахти в феврале 2017 года, чтобы обсудить будущее «чистого» спорта. Мы считаем подход к борьбе с допингом слишком мягким, он позволяет обману оставаться в нашем спорте.Мы обращаемся к руководству FIS и МОК с просьбой быть строже. Поэтому мы, нижеподписавшиеся спортсмены — участники Кубка мира по лыжам, поддерживаем следующие утверждения:– мы заслуживаем права соревноваться в свободной от допинга среде и требуем от руководства FIS, МОК и ВАДА предоставить нам такую возможность;– мы поддерживаем более сильное и независимое Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) с полномочиями и автономией в наложении соответствующих санкций на всех подписавших кодекс ВАДА в случае его несоблюдения;– мы рассчитываем на строгое, быстрое, последовательное и прозрачное применение санкций ко всем подписавшим кодекс ВАДА и впоследствии нарушившим его;– мы не будем намеренно нарушать кодекс ВАДА и примем все меры, чтобы придерживаться его».