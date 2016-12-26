Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Коукалова заняла 3-е место в голосовании за лучшего спортсмена Чехии 2016 года

26 декабря 2016, понедельник. 02:05. Другие
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова по итогам голосования журналистов за звание лучшего спортсмена Чехии 2016 года заняла третье место. Церемония награждения прошла в Праге.

Победительница общего зачёта Кубка мира прошлого сезона набрала 1192 балла. Она уступила дзюдоисту Лукашу Крпалеку (олимпийский чемпион ОИ-2016, 1642 балла) и каноисту Йозефу Досталу (серебряный призёр ОИ-2016, 1226 баллов), сообщает Ceska Televize.

Добавим, что женская эстафетная сборная Чехии по биатлону (Габриэла Коукалова, Вероника Виткова, Ева Пускарчикова, Луция Харватова) заняла третье место в голосовании за лучшую команду.
Источник: Ceska Televize Сообщить об ошибке
Теги
Габриэла Коукалова Биатлон
Новости. Другие
26 декабря 2016, понедельник
02:06 Гимнаст Стретович должен был лететь на потерпевшем крушение самолёте Ту-154
02:05 Коукалова заняла 3-е место в голосовании за лучшего спортсмена Чехии 2016 года
00:58 Названы российские лыжницы, попросившие ужесточить наказание за приём допинга
00:50 Лисин: за пару месяцев до ОИ-2018 нам сообщат о недопуске спортсменов в Пхенчхан
00:38 Гуляев: будем проводить все старты в Нидерландах, и участвовать будут голландцы
25 декабря 2016, воскресенье
23:37 Чемпионка ОИ-2014 в горных лыжах восстановилась после травмы колена
22:52 Климов: была ли задача победить? Лично для меня — нет
22:38 Свендсен сделал предложение своей девушке
22:13 Малышко: Ижевск в -20 — сильная мотивация хорошо бегать на Кубках мира и Европы
21:58 Столбова поблагодарила врачей и близких за помощь в восстановлении и поддержку
21:34 Иванова: на ЧЕ очень хочется подвинуть немок на пьедестале почёта
20:59 Ирбе: если бы не Дукурсы, русские продолжали бы обманывать и принимать допинг
19:39 Радионова: главное не забывать, что жизнь — бумеранг
19:18 Ковтун: я люблю атлетический стиль фигурного катания, как у Патрика Чана
17:37 «Ухта» потерпела очередное поражение в ЧР по мини-футболу
16:58 «Енисей» нанёс «СКА-Нефтянику» первое поражение в ЧР по хоккею с мячом
16:21 Жена Антона Голоцуцкова: мой муж должен был лететь в самолёте Ту-154 Минобороны
15:42 Пидгрушная: не против, чтобы перенесённый из Тюмени этап КМ прошёл в Норвегии
15:35 Горшков: большинство фигуристов реализовали свой потенциал на ЧР в Челябинске
15:24 Нечаевская и Мельниченко победили на «Красногорской лыжне»
15:10 «Родина» удержала победу над московским «Динамо» в Суперлиге по бенди
14:54 «Водник» победил казанское «Динамо» в ЧР по хоккею с мячом
13:58 Гол Сергеева принёс «Динамо» победу над «Прогрессом» в ЧР по мини-футболу
13:37 ОКР выразил соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы Ту-154
13:15 Скоробогатов: лидеры женской сборной России были психологически выхолощены на ЧЕ
13:00 Участники ЧР по фигурному катанию почтят память жертв крушения самолёта Ту-154
12:26 Малышко: мы живём вместе со Слеповым — никого в гости к себе не пускаем
12:21 Определён состав мужской сборной России по биатлону на январские соревнования
12:12 Копьев: я единоличный исполнительный орган Федерации регби России
11:20 Малышко выиграл спринт на «Ижевской винтовке», Слепов — второй
11:14 «Байкал-Энергия» разгромил «Кузбасс» в ЧР по бенди, забив 11 голов
10:33 Туктамышева, Радионова и танцоры Ильиных/Жиганшин выступят на зимней Универсиаде
10:13 Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы
09:35 Коляда: после победы на чемпионате России в моей жизни ничего не изменилось
09:28 Кузьмина может пропустить этап Кубка мира в Оберхофе
01:14 Бабиков: сейчас даже дома много дел, и отдыхаю я только психологически
01:06 Ферри: приём препаратов для лечения астмы позволяет улучшать результаты
00:30 Богалий: реформа ВАДА назрела
00:15 Союз биатлонистов Чехии хочет лишить Россию права на проведение ЧМ-2021
24 декабря 2016, суббота
23:49 Коукалова: готова ехать в любую страну без проблем с допингом, хоть в Гренландию
23:35 Егорян: Бауэр — человек, который перевернул всё российское фехтование
23:15 Степанова: Россия не находится на 1-м месте по положительным допинг-пробам
22:53 Шишкарёв: задача мужской сборной на ЧМ-2017 — выход в полуфинал
22:36 Авербух: Медведева сделала колоссальный скачок — от чемпионки мира до звезды
22:33 Москвина: Кавагути и Смирнов показали, что из любой ситуации можно найти выход
Все новости RSS
Верите ли вы, что 6 российских лыжников, выступавших в Сочи-2014, употребляли допинг?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+