Коукалова заняла 3-е место в голосовании за лучшего спортсмена Чехии 2016 года

Чешская биатлонисткапо итогам голосования журналистов за звание лучшего спортсмена Чехии 2016 года заняла третье место. Церемония награждения прошла в Праге.Победительница общего зачёта Кубка мира прошлого сезона набрала 1192 балла. Она уступила дзюдоисту Лукашу Крпалеку (олимпийский чемпион ОИ-2016, 1642 балла) и каноисту Йозефу Досталу (серебряный призёр ОИ-2016, 1226 баллов), сообщает Ceska Televize.Добавим, что женская эстафетная сборная Чехии по биатлону (Габриэла Коукалова, Вероника Виткова, Ева Пускарчикова, Луция Харватова) заняла третье место в голосовании за лучшую команду.