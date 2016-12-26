Гимнаст Стретович должен был лететь на потерпевшем крушение самолёте Ту-154

Серебряный призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастикесообщил, что он должен был находиться на борту самолёта Ту-154, который 25 декабря потерпел крушение над Чёрным морем. Самолёт Министерства обороны пропал с радаров вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала «Звезда», а также музыканты ансамбля имени Александрова. Все 84 пассажира и восемь членов экипажа погибли.«Я должен был быть в то время на борту, но по причине того, что я лечу свою травму, я не смог полететь! Видимо, Господь Бог меня отгородил от этого. Скорбим...» — написал Стретович на своей странице в «Инстаграме».