Определён состав исполкома Федерации гандбола России

В Москве состоялась отчётно-выборная конференция Федерации гандбола России, в рамках которой был избран исполком ФГР. Для прохождения в состав исполкома кандидатам нужно было набрать 2/3 голосов от общего числа делегатов. Проходной балл — 26 голосов.
В исполком вошли: Людмила Бодниева, Александр Горбатиков, Анатолий Драчёв, Аркадий Заикин, Сергей Зиза, Андрей Лавров, Геннадий Очередин, Виктор Поладенко, Сергей Приголовкин, Антон Ревенко, Андрей Степанов, Игорь Степанов, Олег Шалаев, Евгений Шурманов.
Всего поступило 38 бюллетеней, один был признан недействительным, передаёт корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.