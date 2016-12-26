Определён состав исполкома Федерации гандбола России

В Москве состоялась отчётно-выборная конференция Федерации гандбола России, в рамках которой был избран исполком ФГР. Для прохождения в состав исполкома кандидатам нужно было набрать 2/3 голосов от общего числа делегатов. Проходной балл — 26 голосов.В исполком вошли:Всего поступило 38 бюллетеней, один был признан недействительным, передаёт корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.