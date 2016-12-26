Конькобежец Юсков защитил титул чемпиона России на дистанции 1500 м

В Коломне стартовал чемпионат России по конькобежному спорту. Трёхкратный чемпион мира Денис Юсков защитил титул чемпиона страны на дистанции 1500 м. Второе место занял Сергей Трофимов, третьим стал Данил Синицин.
Конькобежный спорт. Чемпионат России на отдельных дистанциях. Коломна
Мужчины. 1500 м
1. Денис Юсков (Москва) – 1.45,74.
2. Сергей Трофимов (Нижегородская область – Московская область) – 1.47,21.
3. Данил Синицин (Челябинская область) – 1.47,71.
4. Сергей Грязцов (Москва – Нижегородская область) – 1.48,55.
5. Михаил Кокшаров (Челябинская область) – 1.49,51.
6. Михаил Козлов (Пермский край) – 1.49,92.