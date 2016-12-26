ФГР намерена увеличить число регионов, где гандбол является базовым видом спорта

, переизбранный на пост президента Федерации гандбола России, сообщил, что ФГР намерена увеличить количество регионов, в которых гандбол стал бы базовым видом спорта. 26 декабря в Москве проходит отчётно-выборная конференция ФГР.«Планируем вдвое увеличить количество регионов, в которых гандбол будет являться базовым видом спорта — с 10 до 20. Для этого нам нужно одобрение Минспорта РФ, уже есть устная договорённость», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.