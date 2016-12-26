Конькобежец Кулижников пропустит чемпионат России из-за травмы

Трёхкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье конькобежец Павел Кулижников пропустит чемпионат России в Коломне из-за травмы, которая беспокоит его ещё с этапа Кубка мира в Херенвене. Решение по его участию в чемпионате Европы, который пройдёт в январе 2017 года, будет приниматься позднее с учётом его результатов на первых этапах Кубка мира.
«Павла беспокоит травма, на чемпионате России он не побежит. Решение по его участию в чемпионате Европы мы будем принимать позже.
Ключевая часть сезона будет позднее, с чемпионатом мира на отдельных дистанциях в Южной Корее. Мы сфокусированы именно на этом. Плюс ко всему чемпионат Европы — для спринтеров новый старт, а нам хотелось бы, особенно в этой ситуации в связи с травмой, не форсировать подготовку к январскому чемпионату Европы, а спокойно провести блок работы к чемпионату мира, как это делалось всегда в январе», — приводит слова тренера российских спринтеров Дмитрия Дорофеева «Р-Спорт».