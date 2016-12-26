Воронин уйдёт с поста тренера мужской сборной России по гандболу после ЧМ-2017

Избранный на должность генерального директора Федерации гандбола России (ФГР)уйдёт с поста тренера мужской сборной России по гандболу после чемпионата мира—2017, который пройдёт с 11 по 29 января 2017 года во Франции.«Сергей Николаевич Шишкарёв позволил мне провести чемпионат мира во Франции в качестве тренера сборной России. После турнира я покидаю национальную команду и полностью сосредоточусь на работе в должности генерального директора», — приводит слова Воронина пресс-служба ФГР.В мужской сборной России по гандболу Воронин является помощником. Он олимпийский чемпион 2000 года в Сиднее, чемпион Европы и мира в составе сборной России.