Воробьёва: фармакологические препараты нужны для тех, кто уже не может

Олимпийская чемпионка Игр-2012, серебряный призёр Рио-де-Жанейро в соревнованиях по вольной борьбево время онлайн-конференции в эфире телевидения ОКР прокомментировала своё отношение к допингу.«Никогда в жизни не применяла ничего запретного в спорте. Если ты спортсмен, то должен быть честен. У меня постоянно спрашивают о медикаментах, запретах. Отвечаю, что не знаю, как это называется, где это берут. Пока у меня есть здоровье, пока есть силы, желание, буду тренироваться, а эти фармакологические препараты нужны для тех, кто уже не может. Ну а тем, кто уже не может, наверное, пора на пенсию.Нечестные приёмы соперниц? На соревнования обычно заплетаю косы, поскольку у меня длинные волосы. Но соперницы запихивают руки под косы, и волосы из-за этого только так летят. Заходишь в душ, начинаешь расплетать косы, и слив просто забивается от падающих волос. Такое бывает постоянно. Порой пытаются пальцы ломать, но это для нас мелкие вещи», — сказала Воробьёва на онлайн-конференции.