Карякина и Карлсена нет среди лидеров ЧМ по быстрым шахматам после 1-го дня

В столице Катара Дохе завершился первый соревновательный день чемпионата мира по быстрым шахматам.В мужских соревнованиях каждый шахматист провёл по пять партий. Пять побед одержал только украинец, который и захватил лидерство на турнире. На втором месте идёт армянский гроссмейстер Левон Аронян, в активе которого 4,5 очка. Третью строчку делят семь участников, набравших по 4 очка, среди них — россиянин, Леван Панцулая (Грузия), Беньямин Бок (Нидерланды), Ли Чао (Китай), Сантош Гуджрати Видит (Индия), Шахрияр Мамедьяров(Азербайджан) и Грант Мелкумян (Армения).Участники недавнего матча за звание чемпиона мира по классическим шахматам россиянини норвежецнабрали соответственно 2,5 и 3,5 очка.Женщины провели по четыре партии. Лидирует украинка Анна Музычук (4 очка), второй идёт её соотечественница Инна Гапоненко (3,5). На третьей строчке сразу три россиянки –(все – по 3).Чемпионат мира по быстрым шахматам продлится до 28 декабря, 29-30 декабря пройдёт турнир по блицу.