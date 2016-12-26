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Карякина и Карлсена нет среди лидеров ЧМ по быстрым шахматам после 1-го дня

26 декабря 2016, понедельник. 23:31. Другие
В столице Катара Дохе завершился первый соревновательный день чемпионата мира по быстрым шахматам.

В мужских соревнованиях каждый шахматист провёл по пять партий. Пять побед одержал только украинец Антон Коробов, который и захватил лидерство на турнире. На втором месте идёт армянский гроссмейстер Левон Аронян, в активе которого 4,5 очка. Третью строчку делят семь участников, набравших по 4 очка, среди них — россиянин Александр Грищук, Леван Панцулая (Грузия), Беньямин Бок (Нидерланды), Ли Чао (Китай), Сантош Гуджрати Видит (Индия), Шахрияр Мамедьяров(Азербайджан) и Грант Мелкумян (Армения).

Участники недавнего матча за звание чемпиона мира по классическим шахматам россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен набрали соответственно 2,5 и 3,5 очка.

Женщины провели по четыре партии. Лидирует украинка Анна Музычук (4 очка), второй идёт её соотечественница Инна Гапоненко (3,5). На третьей строчке сразу три россиянки – Александра Костенюк, Александра Горячкина и Екатерина Лагно (все – по 3).

Чемпионат мира по быстрым шахматам продлится до 28 декабря, 29-30 декабря пройдёт турнир по блицу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Грищук Магнус Карлсен Сергей Карякин — Шахматы
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