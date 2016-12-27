Губерниев: давайте попросим товарища Кравцова заниматься делами биатлона

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев на своей странице в «инстаграме» ответил на критику в свой адрес со стороны главы Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова.
«Дорогой президент СБР Александр Михайлович Кравцов! Пожалуйста, не закрывайте программу «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Мы этого не вынесем! Мы хотим жить и работать. Как Вы нас учили, дорогой Александр Михайлович!
Друзья, давайте попросим товарища Кравцова заниматься делами биатлона. На телевидении уже есть начальники. С любовью и уважением, многолетний друг и единомышленник, Дима Губерниев», — написал Губерниев.