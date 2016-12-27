Слепов: бороться с Фуркадом можно только при совпадении очень многих факторов

Трёхкратный чемпион Европысчитает француза«почти идеальным биатлонистом». В то же время Слепов уверен, что бороться с французом и побеждать его можно.«Фуркад невероятно одарён от природы, причем как физически, так и в плане психологии. Он на протяжении уже пяти сезонов доказывает, что является почти идеальным биатлонистом. Соревноваться с Фуркадом можно, но только при совпадении очень многих факторов: пика собственной формы, идеальной работы лыж, удачи. Но очень многие, в том числе и наши ребята, доказали, что бороться и побеждать француза реально», — приводит слова Слепова «Спорт-экспресс».