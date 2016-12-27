Авиакомпания вернёт деньги за билеты в связи с отменой этапа КМ в Тюмени

Авиакомпания Utair приняла решение вернуть деньги за билеты в связи с отменой этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени, сообщает официальный сайт компании. Возврат можно оформить до 31 декабря.
Соревнования должны были пройти 9-12 марта 2017 года. 22 декабря в Мюнхене прошло внеочередное заседание исполкома IBU по делу российских биатлонистов, подозреваемых в применении допинга. Двое российских биатлонистов были отстранены, а в отношении 29 начато расследование. Также было принято решение перенести из России этап Кубка мира и юниорский чемпионат мира по биатлону.