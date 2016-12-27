Шельменко не вошёл в состав сборной РФ по гандболу на Кубок Рижской думы

27 декабря в Латвии стартует товарищеский турнир — «Кубок Рижской думы». Участие в соревнованиях примут сборные Латвии, России, Беларуси и Египта. Первым соперником подопечных Дмитрия Торгованова и Льва Воронина будут египтяне. В состав команды не вошли Сергей Шельменко, Александр Котов, Дмитрий Корнев, Глеб Калараш и Денис Васильев.
Состав сборной России
Вратари: Виктор Киреев («Мотор», Украина), Вадим Богданов («Азоты Пулавы», Польша), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»).
Правые крайние: Дмитрий Ковалёв («Чеховские медведи»), Даниил Шишкарёв («Вардар», Македония).
Правые полусредние: Дмитрий Киселёв («Университет-Нева»), Самвел Асланян («КСМ Бухарест», Румыния).
Разыгрывающие: Дмитрий Житников («Висла», Плоцк), Павел Атьман (БГК им. Мешкова, Беларусь).
Левые полусредние: Александр Шкуринский (СКИФ), Александр Деревень («Вардар», Македония), Сергей Горбок («ПИК Сегед», Венгрия), Азат Валиуллин («Айзенах», Германия).
Левые крайние: Игорь Сорока («Мотор», Украина), Тимур Дибиров («Вардар», Македония).
Линейные: Александр Черноиванов («Чеховские медведи»), Михаил Чипурин («Иври», Франция).