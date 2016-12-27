Пройс не выступит на «Рождественской гонке» из-за болезни

Немецкая биатлонисткапропустит «Рождественскую гонку» из-за болезни, сообщает официальный сайт соревнований. В общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона 22-летняя спортсменка занимает 12-е место.Вместо Пройс на старт выйдет. Она выступит в паре сРанее стало известно, что из-за болезни в «Рождественской гонке» не выступитиз Австрии. Сборную России представят«Рождественская гонка» пройдёт 28 декабря в Гельзенкирхене (Германия).