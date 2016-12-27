Пройс не выступит на «Рождественской гонке» из-за болезни

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс пропустит «Рождественскую гонку» из-за болезни, сообщает официальный сайт соревнований. В общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона 22-летняя спортсменка занимает 12-е место.
Вместо Пройс на старт выйдет Ванесса Хинц. Она выступит в паре с Симоном Шемппом.
Ранее стало известно, что из-за болезни в «Рождественской гонке» не выступит Лиза Тереза Хаузер из Австрии. Сборную России представят Ольга Подчуфарова и Алексей Волков.
«Рождественская гонка» пройдёт 28 декабря в Гельзенкирхене (Германия).