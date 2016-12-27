Зайцева: если моя фамилия всплывёт в связи с допингом, подам в суд на Родченкова

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлонузаявила, что если её имя всплывёт в списке нарушителей антидопинговых правил, то она подаст в суд на бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства«Спортсмен должен отвечать за то, что у него в организме? Я согласна, он отвечает. Когда ты конкретно что-то делаешь, то отвечаешь. Должен знать, что тебе предлагают, что ты хочешь от результата.В спорте можно достигать высот, не принимая допинг. Я никогда ничего не принимала. Если вдруг всплывёт моя фамилия – это будет бред. Подам в суд на Родченкова, куда угодно. Потому что это неправда. Я всегда знаю, что принимаю.Если бы было так легко применить допинг, пополоскать горло виски и мартини. Это всё выдумка. Биатлонистам нельзя принимать никакого алкоголя», – сказала Зайцева в эфире «Спорт FM».