Матч за звание чемпионки мира по шахматам может состояться в Московской области

Президент Федерации шахмат Московской областина пресс-конференции сообщил, что Московская область намерена побороться за право проведения матча за звание чемпионки мира по шахматам.«Возможно, в следующем году нам удастся взять в Московскую область матч за звание чемпионки мира. В Иране скоро стартует отборочный чемпионат среди женщин. Если победительницей будет наша соотечественница, то у нас есть хороший шанс получить этот турнир. Один из вариантов места проведения турнира — «Крокус Сити», но мы ещё думаем», — приводит слова Нестерова ТАСС.