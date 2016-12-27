Вяльбе: FIS отстранила Легкова, Вылегжанина, Белова. Они пропустят «Тур де Ски»

Президент Федерации лыжных гонок Россииподтвердила информацию о том, что олимпийский чемпион, трёхкратный серебряный призёр Олимпиады в Сочии бронзовый призёр чемпионата мира 2013 годапропустят лыжную многодневку «Тур де Ски», так как были отстранены FIS. На минувшей неделе Международная федерация лыжного спорта приняла решение о временном отстранении от участия в соревнованиях шестерых российских лыжников. «Чемпионат» со ссылкой на подтверждённые источники в Минспорте РФ и Федерации лыжных гонок России сообщил, что отстранёнными россиянами стали:«Да, к сожалению, Легков, Вылегжанин и Белов не попали в состав по причине временного отстранения от соревнований под эгидой FIS», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».Также Вяльбе подтвердила отстранение Петухова: «Шестым лыжником, временно отстранённым от соревнований, является Алексей Петухов».ранее уже подтвердили своё отстранениеВ «Тур де Ски» выступят. Соревнования стартуют 31 декабря в Швейцарии.