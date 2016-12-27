Вяльбе: FIS отстранила Легкова, Вылегжанина, Белова. Они пропустят «Тур де Ски»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подтвердила информацию о том, что олимпийский чемпион Александр Легков, трёхкратный серебряный призёр Олимпиады в Сочи Максим Вылегжанин и бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года Евгений Белов пропустят лыжную многодневку «Тур де Ски», так как были отстранены FIS. На минувшей неделе Международная федерация лыжного спорта приняла решение о временном отстранении от участия в соревнованиях шестерых российских лыжников. «Чемпионат» со ссылкой на подтверждённые источники в Минспорте РФ и Федерации лыжных гонок России сообщил, что отстранёнными россиянами стали: Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.
«Да, к сожалению, Легков, Вылегжанин и Белов не попали в состав по причине временного отстранения от соревнований под эгидой FIS», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».
Также Вяльбе подтвердила отстранение Петухова: «Шестым лыжником, временно отстранённым от соревнований, является Алексей Петухов».
Евгения Шаповалова и Юлия Иванова ранее уже подтвердили своё отстранение
В «Тур де Ски» выступят Сергей Устюгов, Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Пётр Седов, Ермил Вокуев, Алексей Червоткин, Юлия Чекалева, Полина Кальсина, Елена Соболева, Алиса Жамбалова, Ольга Царёва, Мария Гущина, Анна Нечаевская. Соревнования стартуют 31 декабря в Швейцарии.