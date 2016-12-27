Шиффрин победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Земмеринге

В Земмеринге (Австрия) стартовал седьмой этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин. В гигантском слаломе победу одержала американка Микаэла Шиффрин. Второе место заняла француженка Тесса Ворли. Третьей стала итальянка Мануэла Мёльг. Россиянка Кристина Крюкова в первой попытке заняла 43-е место и во вторую попытку не попала.
Горнолыжный спорт. Кубок мира. Седьмой этап. Земмеринг
Женщины. Гигантский слалом
1. Микаэла Шиффрин (США) – 2.01,81.
2. Тесса Ворли (Франция) – 2.02,59.
3. Мануэла Мёльг (Италия) – 2.02,90.