Егорян: многие твердят, мол, Егорян зазвездится, уйдёт в телевизор

Двукратная олимпийская чемпионка Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро по фехтованию россиянкапризналась, что с трудом просыпается на утренние тренировки, а также рассказала об изменениях в её жизни после олимпийского триумфа.«Сложнее всего проснуться на тренировку. Живу в Куркино. Чтоб в 8:45 быть в зале на „Круглом“, будильник завожу на 6:50. Каждое утро начинается с преодоления, постоянно не высыпаюсь.Теперь ко мне гораздо больше внимания. Море звонков, приглашений. Даже в кино зовут сниматься, на телевидении предлагают попробовать себя в роли ведущей. Но я ни на секунду не забываю, что моя спортивная карьера не закончена. Буду распыляться – до добра не доведёт. Поэтому светские мероприятия стараюсь игнорировать, не подхожу к телефону, если незнакомый номер. Когда прилетела из Рио-де-Жанейро, первый месяц никому не отказывала. Думала: „Неудобно – люди просят, ждут, хотят меня видеть…“ Столько сил и эмоций потратила, что чувствовала себя как выжатый лимон. Поняла – нужна дистанция. Иначе в таком режиме долго не протяну. Знаете, что самое неприятное? Давно тренируюсь, но многие почему-то уверены, что это фальшь, показуха, мыслями я далеко. Твердят, мол, Егорян зазвездится, уйдёт в телевизор или шоу-бизнес, мы потеряем её как спортсменку… Такие разговоры жутко напрягают», — приводит слова Егорян «Спорт-экспресс».