Крюков: раз ведётся политическая война, то тут не спортсмены должны переживать

Олимпийский чемпион Игр-2010 в Ванкувере, серебряный призёр Олимпийских игр в Сочипрокомментировал отстранение шести российских лыжников от участия в международных соревнованиях.«Я сам медалист Игр в Сочи, а моя фамилия фигурировала во втором докладе Макларена. Но я не боюсь, потому что для меня эта Олимпиада – уже пройденный этап. Я был готов к ней на 100 процентов. А раз уж сейчас ведётся такая политическая война или битва, то тут не спортсмены должны переживать. Наше дело – бегать и показывать результат, а всем остальным должны заниматься другие люди. А перед Играми в Рио спортсмены ходили по судам, в CAS – делали всё возможное, чтобы их допустили. А в итоге ничего не получилось. В чём смысл переживаний тогда?Со мной в одной команде Алексей Петухов. Когда его отстранили, написал ему. Он сказал: „Не понял, что это такое. Никто не ожидал! Это неприятная тема. И для меня, и для ребят. Завтра кто угодно может оказаться в списке“, — приводит слова Крюкова „Спорт-экспресс“.