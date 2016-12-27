Лукин: россиян наказывали за допинг не так, как всех остальных

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин сообщил, что целью организации является как можно скорейшее восстановление членства в составе Международного паралимпийского комитета.
«Наказывали нас не так, как наказывали всех. Допинг — проблема не только нашей страны, а всего мира. Кое-где они затушёвываются, а кое-где выпячиваются до общемирового скандала. Виновные должны отвечать. Они губят не только свою карьеру, но и других. При этом коллективной ответственности быть не должно. Мы находимся в контакте с комиссией Смирнова, в постоянной переписке с МПК. Наша цель — мы должны вернуться в паралимпийскую семью. Это пойдёт на пользу всему паралимпийскому движению», — приводит слова Лукина «Советский спорт».