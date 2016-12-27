Бойцов: журналист, бравший интервью у Кравцова, не передал контекст

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Константин Бойцов поделился мнением о разногласиях между главой СБР Александром Кравцовым и телекомментатором Дмитрием Губерниевым.
«Мы всегда говорим Кравцову, чтобы он не давал интервью без подготовки. Смысл понедельничного выступления был в том, что, когда корреспондент позвонил с просьбой об интервью, Кравцов начал объяснять, почему он не хочет его давать, и немного завёлся. А журналист передал его слова дословно, причём не передал должным образом контекст.
В 2003 году Рикко Гросс выигрывал гонку преследования в Ханты-Мансийске. От радости он забрался на ледяную скульптуру и начал праздновать. Даже такой эпизод можно описать с негативной точки зрения. У журналиста должна быть внутренняя цензура», – цитирует Бойцова «Газета.ru».