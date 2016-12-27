Легков и Белов сделали официальное заявление по поводу отстранения

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов подготовили официальное заявление по поводу временного отстранения спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
«Международный олимпийский комитет (МОК) 22.12.2016 проинформировал Международную лыжную федерацию (МЛФ), что в связи с предполагаемыми нарушениями антидопингового законодательства на Олимпийских играх в Сочи МОК начинает соответствующее расследование.
Оно основывается, кроме прочего, на пробах указанных спортсменов. Антидопинговое подразделение МЛФ своим письмом от 22.12.2016 предварительно отстранило указанных спортсменов до выяснения вопроса, виновны ли они в нарушении антидопинговых норм.
Конкретных обвинений в нарушении антидопингового законодательства письмо не содержит.
Предпринятые меры основываются на опубликованных докладах Макларена от 18.07.2016 и 09.12.2016. В них были описаны методы, которыми пользовались аккредитованные ВАДА российские лаборатории допинг-контроля в Москве и Сочи, когда пробы открывались и закрывались только в присутствии «своих людей». Доклад Макларена различает три группы случаев с пробами, две из которых отсылают нас к тому, что пробы или не принадлежали атлетам, или были сфальсифицированы и не соответствовали указанным данным в форме допинг-контроля. Пробы третьей группы, к которой относятся и пробы мочи Александра Легкова и Евгения Белова, сами по себе не показывают отклонений.
Предположение, что пробирки с пробами могли несанкционированно открываться, не означает автоматически, что пробы были нечистыми. По предположениям Макларена, открывались и заменялись пробы именно тех атлетов, при этом эти фамилии помечались в списках как «Дюшес», которые под официальным государственным прикрытием принимали соответствующие субстанции. На данный момент нет информации о том, что имена Александра Легкова и Евгения Белова стояли в списке «Дюшес». Следующее предположение Макларена: наравне с пробами из списка «Дюшес» стояли и пробы российских медалистов Игр или спортсменов, претендовавших на медали. Пробы менялись согласно «Ежедневнику медалей Игр», причём для тех, кто имел доступ к пробам, было неизвестно, положительны они или нет. К этой группе атлетов совершенно очевидно принадлежат Александр Легков и Евгений Белов.
Мы настойчиво подчеркиваем, что к настоящему моменту заявленное расследование дел Александра Легкова и Евгения Белова было начато только потому, что на пробирках с пробами были обнаружены следы их вскрытия. По вышеуказанным спортсменам нет ни положительных проб, ни других доказательств их причастности к приёму запрещённых субстанций, ни подозрений в том, что пробы могли быть положительно протестированы до их вскрытия. Эту взаимосвязь не устанавливает и доклад Макларена. Александр Легков несколько последних лет показывает постоянно высочайшие результаты на самых престижных лыжных соревнованиях, особенно в двух сезонах, предшествовавших Олимпийским играм 2014 года. На зимних Олимпийских играх—2014 он выиграл одну золотую и одну серебряную медали. Евгений Белов поступательно, после дебюта на юниорском ЧМ 2010 года, улучшает свои результаты. Успехи обоих лыжников – это следствие огромных трудозатрат на тренировках и строгой самодисциплины. Улучшение результатов, а также многообразие сданных в европейских допинг-лабораториях чистых проб, разнообразие имеющихся медицинских анализов и отчётов никоим образом не указывают на применение спортсменами субстанций, искусственно улучшающих результаты.
Александр Легков и Евгений Белов никогда не принимали запрещённых препаратов и не пользовались запрещёнными методами, они сдавали пробы только в рамках официальных антидопинговых мероприятий и не были принуждены к другим сдачам проб. Они не делали фотографий пробирок со своими пробами, как это описывается в отчёте Макларена.
Они полностью признают и поддерживают запрет на применение допинга и выступают за борьбу с допингом, потому что они горды своими достижениями, дорожат своим будущим и репутацией.
Борьба с допингом важна. Важна и защита всех антидопинговых процедур, и проверка подозрений и обвинений Макларена. Сам Макларен однозначно высказывается о том, что его отчёт не является следствием расследования ВАДА и перед ним не стояло задачи обвинять отдельных спортсменов. Макларен говорит: «Неизвестно, принимали ли атлеты, вольно или невольно, участие в системе».
Объявление официальных санкций против указанных атлетов по антидопинговому кодексу предполагает, согласно принципу презумпции невиновности, наличие серьёзных обоснованных либо доказанных подозрений. Однако дело Александра Легкова и Евгения Белова – это не тот случай. Только лишь предположения, что пробирки с их пробами без их ведома вскрывались и закрывались, явно недостаточно для таких санкций.
Интересы Александра Легкова и Евгения Белова будет представлять адвокат Христоф Вишеманн /адвокатское бюро «Вишеманн» из г. Бохум/, который ещё до старта гонки «Тур де ски» официально затребует отмену предварительной дисквалификации», — говорится в заявлении представителей спортсменов.