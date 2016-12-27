Крянин: в сторону российских лыжников нет никаких обвинений

Вице-президент федерации лыжных гонок Россиипрокомментировал отстранение шестерых российских лыжников от участия в международных соревнованиях.«Российские лыжники временно отстранены до завершения дополнительного разбирательства, которое определил МОК по докладу Макларена. Решение будет принято только 9-10 января, если ещё какая-нибудь комиссия соберётся.В их сторону нет никаких обвинений. Они даже не виноваты в этой ситуации. Факта применения запрещённых препаратов не выявлено. Там лишь повреждения пробирок. Главное для меня, что они не применяли допинг. Может быть, обвинения в адрес системы. Будем ждать решения комиссии FIS. Но, по моей информации, российские спортсмены не применяли никакого допинга. Даже мыслей не было! И у FIS тоже прямых доказательств нет. Ни в пробе „А“, ни „Б“ следов применения запрещённых препаратов нет. На мой взгляд, эти обвинения несколько надуманные. Конечно, отстранение стольких лидеров — это очень большая потеря для нас. В частности, Саша Легков два года не мог показать никаких результатов, настраивался на „Тур де Ски“, потратил много сил. Вообще, это очень важный турнир для всех, но у нас впереди ещё чемпионат мира в Лахти», — приводит слова Крянина «Спорт-экспресс».