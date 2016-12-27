Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Крянин: в сторону российских лыжников нет никаких обвинений

27 декабря 2016, вторник. 19:45. Другие
Вице-президент федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал отстранение шестерых российских лыжников от участия в международных соревнованиях.

«Российские лыжники временно отстранены до завершения дополнительного разбирательства, которое определил МОК по докладу Макларена. Решение будет принято только 9-10 января, если ещё какая-нибудь комиссия соберётся.

В их сторону нет никаких обвинений. Они даже не виноваты в этой ситуации. Факта применения запрещённых препаратов не выявлено. Там лишь повреждения пробирок. Главное для меня, что они не применяли допинг. Может быть, обвинения в адрес системы. Будем ждать решения комиссии FIS. Но, по моей информации, российские спортсмены не применяли никакого допинга. Даже мыслей не было! И у FIS тоже прямых доказательств нет. Ни в пробе „А“, ни „Б“ следов применения запрещённых препаратов нет. На мой взгляд, эти обвинения несколько надуманные. Конечно, отстранение стольких лидеров — это очень большая потеря для нас. В частности, Саша Легков два года не мог показать никаких результатов, настраивался на „Тур де Ски“, потратил много сил. Вообще, это очень важный турнир для всех, но у нас впереди ещё чемпионат мира в Лахти», — приводит слова Крянина «Спорт-экспресс».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
Александр Легков Евгений Белов Максим Вылегжанин
Новости. Другие
27 декабря 2016, вторник
20:25 Япаров: не думаю, что у российских лыжников могут отобрать медали ОИ
19:56 Президент СБР призвал авиакомпании и отели к содействию болельщикам
19:45 Крянин: в сторону российских лыжников нет никаких обвинений
19:41 Легков и Белов сделали официальное заявление по поводу отстранения
19:29 Бойцов: журналист, бравший интервью у Кравцова, не передал контекст
19:07 Ковтун: советы мне дают в основном так называемые диванные эксперты
18:25 Лукин: россиян наказывали за допинг не так, как всех остальных
18:12 Крюков: раз ведётся политическая война, то тут не спортсмены должны переживать
18:08 Тяжелоатлет Талахадзе признан лучшим спортсменом Грузии в 2016 году
17:38 Егорян: многие твердят, мол, Егорян зазвездится, уйдёт в телевизор
17:21 Горнолыжница Пиетиля-Хольмнер госпитализирована после падения на этапе КМ
16:37 Шиффрин победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Земмеринге
16:18 Вяльбе: FIS отстранила Легкова, Вылегжанина, Белова. Они пропустят «Тур де Ски»
15:49 Большунов и Матвеева победили в спринте на «Красногорской лыжне»
15:44 Матч за звание чемпионки мира по шахматам может состояться в Московской области
15:22 Сильнов: думаю, завершу карьеру в 2017 году, может, на «Русской зиме»
15:09 Конькобежец Семериков победил на дистанции 5000 м на ЧР в Коломне
14:49 Зайцева: если моя фамилия всплывёт в связи с допингом, подам в суд на Родченкова
14:43 Горнолыжник Янсруд победил в супергиганте на этапе Кубка мира в Италии
14:39 Пройс не выступит на «Рождественской гонке» из-за болезни
13:45 Рукавицын: вне всяких сомнений, Алиева выхолостил старт в Марселе
13:43 Кравцов: считаю Губерниева профессионалом своего дела — это основное и главное
13:33 Конькобежка Лобышева победила на ЧР в Коломне на дистанции 1500 м
13:11 Вопрос с местом проведения этапа КМ, перенесённого из Тюмени, решится в январе
12:39 Конькобежец Мурашов победил на дистанции 500 м на ЧР в Коломне
12:37 Гончаренко: у Радионовой появилось какое-то самолюбование, «жаление» себя
12:32 Шельменко не вошёл в состав сборной РФ по гандболу на Кубок Рижской думы
11:53 Гурьев: особенно радостно за Услугину, в Чайковском она здорово смотрелась
11:28 Губерниев: петиция Кравцова отклонена, мы продолжаем выходить в эфир!
11:24 Ушёл из жизни двукратный чемпион РФ, победитель КЕЧ по бенди Солодов
10:44 Кудрявцев: Загитова будет бороться за золото ОИ, но не 2018-го, а 2022 года
10:38 Авиакомпания вернёт деньги за билеты в связи с отменой этапа КМ в Тюмени
10:20 Хаузер пропустит «Рождественскую гонку» из-за болезни
10:08 Легкоатлетка Сидорова: больше всего мне сейчас не хватает определённости
09:36 Шулико: 2016 год можно признать удачным для российских команд по кёрлингу
09:26 Рамонов: если удастся выиграть ЧР, то на ЧМ будет одна цель — завоевать золото
09:21 Чугайнов: МФК «Спартак» заслужил победу, сейчас это более классная команда
09:08 Стали известны кандидаты в сборную России по конкуру на 2017 год
04:03 Слепов: бороться с Фуркадом можно только при совпадении очень многих факторов
00:27 Губерниев: давайте попросим товарища Кравцова заниматься делами биатлона
26 декабря 2016, понедельник
23:45 Кравцов: Губерниев, твоя звезда закатилась, передача закончится без материала
23:31 Карякина и Карлсена нет среди лидеров ЧМ по быстрым шахматам после 1-го дня
23:30 Воробьёва: фармакологические препараты нужны для тех, кто уже не может
22:48 Кравцов: СБР не стал ждать, когда отнимут турниры, мы сделали по-другому
21:48 Маковеев: царапины могли специально нанести, чтобы скомпрометировать Россию
Все новости RSS
Верите ли вы, что 6 российских лыжников, выступавших в Сочи-2014, употребляли допинг?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+