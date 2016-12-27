Президент СБР призвал авиакомпании и отели к содействию болельщикам

Президент Союза биатлонистов Россииобратился к руководству авиакомпаний и отелей в Тюмени с просьбой о содействии болельщикам, вынужденным вернуть билеты и отменить брони в связи с переносом этапа Кубка мира по биатлону из России.«Уважаемые господа, Союз биатлонистов России обращается к вам с просьбой о содействии в решении проблемы, возникшей в связи с переносом из России 8–го этапа Кубка мира по биатлону (Тюмень, 7–12 марта 2017 г.). В настоящее время многие болельщики, планировавшие поддержать команду в Тюмени, вынуждены отменить поездку — сдать авиа- или железнодорожные билеты и отказаться от номера в гостинице. В некоторых случаях возврат средств или их частичная компенсация не предусмотрены стандартными положениями ваших компаний.Убедительно просим вас откликнуться на исключительные обстоятельства, ставшие причиной отказов от поездки в Тюмень, и рассмотреть возможность компенсации стоимости билетов обратившимся к вам гражданам. Для многих из них средняя сумма за билет является существенной, тем более в случае семейной поездки. В свою очередь, оргкомитет этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени уже сообщил о начале возврата денежных средств за билеты на соревнования. Перенос этапа из России в марте 2017 года стал результатом решения, принятого в интересах национальной сборной команды и с целью защиты отечественного биатлона как одного из самых популярных зимних видов спорта в стране.Уверен, что мы можем рассчитывать на ваше понимание в данной непростой ситуации, сложившейся на мировой спортивной арене, и ваш дружественный шаг навстречу согражданам, которые искренне поддерживают российских биатлонистов. Искренне надеемся на ваше понимание и содействие», — приводит обращение Кравцова официальный сайт СБР.