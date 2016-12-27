Япаров: не думаю, что у российских лыжников могут отобрать медали ОИ

Российский лыжник, завоевавший на Олимпийских играх—2014 серебро, прокомментировал отстранение FIS его соотечественников Александра Легкова, Максима Вылегжанина и Евгения Белова.«Читал об отстранении ребят. Но я верю, что они ничего не царапали. Всё, что происходит с пробирками, — на ответственности допинг-офицеров. Они ведь осуществляют транспортировку. Спортсмены сдают пробы, при них всё закрывается и увозится. Лыжники не могут быть виновными. Скорее всего, идёт давление на спортсменов со стороны вышестоящих инстанций. Тем не менее не думаю, что у них могут отобрать медали ОИ в Сочи. Уверен, что те лыжники, которых назвали, не совершали никаких противоправных действий.Вне зависимости от значимости соревнования отстранение от турнира сложно пережить. Это большая нагрузка на психику. Конечно, от потери таких лидеров результаты на «Тур де Ски» могут ухудшиться. Но не очень сильно. У нас есть и другие достойные ребята, способные побороться за медали. Появление новой звезды? Почему бы и нет? Каждый спортсмен, который выходит на старт, всегда борется и показывает максимальный результат», — приводит слова Япарова «Спорт-экспресс».