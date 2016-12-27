Загоруйко: насчёт того, что вернулась в большой спорт, не сожалею

Российская биатлонисткаподвела итоги 2016 года, а также выразила сожаление по поводу отмены этапа КМ в Тюмени.«Действительно, 2016 год для меня сложился успешно. После рождения дочери получилось быстро восстановить силы и отобраться на чемпионат Европы. А на самих уже континентальных стартах удалось помочь команде победить в смешанной эстафете. Насчёт того, что вернулась в большой спорт, не сожалею. Но конкуренция в нашем виде растёт. Молодёжь, как говорится, наступает на пятки. Биатлон очень популярен. Хотя в нём достигать результатов тяжело. Нужно быть хорошо физически готовым, быстро бежать на лыжах и точно стрелять.Насчёт отмены этапа КМ по биатлону в Тюмени расстроилась. Ведь наш регион к этим соревнованиям серьёзно готовился, проводил разные представительные состязания с участием мировых звёзд биатлона, доказывая своё умение организовывать спортивные форумы. И многие болельщики ждали этого события. Теперь после Нового года отправимся с нашим наставником Леонидом Александровичем Гурьевым в Ижевск, где пройдёт этап Кубка России. Буду участвовать в гонках», — приводит слова Загоруйко «Тюменская арена».